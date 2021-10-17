Бойцу Минееву подарили коня после победы над Исмаиловым

Бойцу смешанного стиля Владимиру Минееву подарили коня после боя-реванша с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Поединок состоялся в ночь на 17 октября в Сочи, написал ТАСС.

После окончания боя, завершившегося победой Владимира Минеева, ему вручили документы на коня — русского рысака ногайского происхождения. Конь находится в Пятигорске, победитель сможет забрать его позже.

Победу над Магомедом Исмаиловым Минеев одержал нокаутом в третьем раунде. Это был бой-реванш: в 2018 году спортсмены уже проводили встречу, но судьи в тот раз не выявили победителя: была объявлена ничья. После бойцы несколько раз конфликтовали между собой и устраивали потасовки.

17 октября в Сочи состоится еще один интересный поединок. В рамках турнира Eagle FC 42 в Красной Поляне встретятся бойцы смешанных видов Александр Шлеменко и Артур Гусейнов. Последний начнет поединок с предупреждением, потому что не уложился в весовую категорию на полтора килограмма. Во время дуэли взглядов Александр Шлеменко толкнул вплотную подошедшего к нему Гусейнова.