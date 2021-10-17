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    17 октября 2021, 13:28

    Бойцу Минееву подарили коня после победы над Исмаиловым

    Русского рысака ногайской породы подарили бойцу Владимиру Минееву за победу над Магомедом Исмаиловым

    Антон Ишбульдин

    Бойцу смешанного стиля Владимиру Минееву подарили коня после боя-реванша с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Поединок состоялся в ночь на 17 октября в Сочи, написал ТАСС.

    Бойцу Минееву подарили коня после победы над Исмаиловым

    После окончания боя, завершившегося победой Владимира Минеева, ему вручили документы на коня — русского рысака ногайского происхождения. Конь находится в Пятигорске, победитель сможет забрать его позже.

    Победу над Магомедом Исмаиловым Минеев одержал нокаутом в третьем раунде. Это был бой-реванш: в 2018 году спортсмены уже проводили встречу, но судьи в тот раз не выявили победителя: была объявлена ничья. После бойцы несколько раз конфликтовали между собой и устраивали потасовки.

    17 октября в Сочи состоится еще один интересный поединок. В рамках турнира Eagle FC 42 в Красной Поляне встретятся бойцы смешанных видов Александр Шлеменко и Артур Гусейнов. Последний начнет поединок с предупреждением, потому что не уложился в весовую категорию на полтора килограмма. Во время дуэли взглядов Александр Шлеменко толкнул вплотную подошедшего к нему Гусейнова.