Минеев победил Исмаилова и защитил титул AMC Fight Nights
Боец MMA Владимир Минеев победил Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights
Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев победил техническим нокаутом Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи. Минеев остался чемпионом промоушена в среднем весе.
На счету Минеева 14 побед в 16 поединках, одна ничья и одно поражение. У Исмаилова 19 побед в 21 бою, два поражения и одна ничья.
За победу над Исмаиловым Минееву подарили коня, сообщил ТАСС. Пока ему вручили документы на животное, забрать русского рысака ногайского происхождения он сможет в Пятигорске.
Это уже не первая встреча Минеева и Исмаилова. Прошлый раз они провели бой осенью 2018 года, тогда он завершился ничьей раздельным решением судей.