Минеев победил Исмаилова и защитил титул AMC Fight Nights

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев победил техническим нокаутом Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи. Минеев остался чемпионом промоушена в среднем весе.

На счету Минеева 14 побед в 16 поединках, одна ничья и одно поражение. У Исмаилова 19 побед в 21 бою, два поражения и одна ничья.

За победу над Исмаиловым Минееву подарили коня, сообщил ТАСС. Пока ему вручили документы на животное, забрать русского рысака ногайского происхождения он сможет в Пятигорске.

Это уже не первая встреча Минеева и Исмаилова. Прошлый раз они провели бой осенью 2018 года, тогда он завершился ничьей раздельным решением судей.