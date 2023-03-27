Важное 27 марта 2023, 10:41 Авербух сообщил об улучшении состояния Костомарова Авербух: состояние Романа Костомарова улучшается РИА «Новости»

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Состояние фигуриста Романа Костомарова улучшается. Об этом сообщил серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

Ранее он сообщал, что Костомаров находится в сознании и готов бороться за свою жизнь. Спортсмена поддерживают его коллеги по цеху и поклонники.

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В минувшую субботу, 25 марта, Авербух организовал ледовое шоу в Чехове в поддержку Костомарова. В нем приняли участие чемпионка мира Елизавета Туктамышева и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Роман Костомаров попал в больницу в январе. Его состояние было очень тяжелым. Врачи были вынуждены подключить фигуриста к аппарату ЭКМО. Позже необходимость в этой процедуре отпала, но у спортсмена развился некроз тканей.

В результате Костомарову были вынуждены провести несколько операций по ампутации. Официально эти данные не подтверждали. СМИ сообщали, что он якобы лишился голеней. По данным Telegram-канала «112», ему также удалили пальцы на левой руке. Родственники фигуриста эту информацию никак не комментировали.