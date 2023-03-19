19 марта 2023, 21:15
«Готов идти вперед». Авербух заявил о желании Костомарова бороться за свою жизнь
Авербух: Костомаров находится в сознании и готов бороться за свою жизнь
Серебряный призер Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух рассказал, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров находится в сознании и готов бороться за свою жизнь. В интервью журналистам фигурист отметил, что семья спортсмена переживает очень сложные испытания. Об этом написал ТАСС.
«Все, что мы можем, это поддерживать всесторонне. Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании, он все понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперед», — сказал Авербух.
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Хореограф добавил, что коллеги Костомарова готовы сделать все, чтобы спортсмен не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лед. Он отметил, что фигуристу предстоит «огромная дорога», но «свет в конце тоннеля» есть.
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Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. СМИ сообщили, что 7 февраля ему ампутировали обе стопы. Позже у спортсмена диагностировали спазм сосудов головного мозга.
Накануне стали известны подробности состояния Костомарова. Сначала ему ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног. Также спортсмену ампутировали всю кисть руки.
Роман Костомаров
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