Общество 24 марта 2023, 13:49 Еще один источник подтвердил, что Костомарову ампутировали все пальцы на левой руке Telegram-канал «112»: фигуристу Костомарову ампутировали все пальцы на левой руке РИА «Новости»

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Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали все пальцы на левой руке, сообщил Telegram-канал «112». По его данным, операция прошла сегодня утром. Медики удалили ткани, которые поразил некроз.

Выяснилось также, что из-за большого количества сильнодействующих лекарств у Костомарова возникли серьезные проблемы с печенью.

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Ранее о том, что фигуристу ампутировали пальцы на руке, написал «Московский комсомолец» со ссылкой на свой источник в больнице. По его данным, началась гангрена, пальцы почернели. Источник добавил, что спортсмен уже дышит сам, без аппарата ИВЛ, но часто впадает в глубокий сон и по-прежнему получает много обезболивающих. Его физическое состояние оценивается как стабильно тяжелое, моральное тоже «на грани».

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Роман Костомаров попал в больницу еще в январе. Спасая его жизнь, врачи подключили фигуриста к аппарату ЭКМО. Из-за того что его долго пришлось держать на этом аппарате, у пациента начался некроз и хирурги вынуждены были прибегнуть к ампутации. У СМИ разная информация на этот счет, а официальных сведений нет. По некоторым данным, Костомаров лишился голеней обеих ног и кисти руки.