Спорт 25 марта 2023, 00:58 Шоу Авербуха в поддержку Костомарова прошло в Чехове Ледовое шоу Авербуха прошло в Чехове в поддержку олимпийского чемпиона Костомарова Unsplash

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Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух организовал ледовое шоу в Чехове в поддержку олимпийского чемпиона Романа Костомарова. В мероприятии приняли участие чемпионка мира Елизавета Туктамышева и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Об этом сообщил ТАСС.

Продюсер шоу Авербух из-за занятости в других проектах не смог лично его вести. Вместо фигуриста участников объявлял олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Чеховский зал «Витязь» был заполнен на 100%.

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Программа шоу-тура осталась прежней, однако некоторые изменения все же были внесены. На лед вышли призер этапов международной серии юниорского Гран-при 16-летняя Анастасия Зинина и действующая чемпионка России среди юниоров 15-летняя Алина Горбачева.

Этот факт придал мероприятию особый шарм — участие молодых фигуристок бок о бок с профессионалами, такими как Ягудин и олимпийские чемпионы в парном катании Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, манило к себе и молодых любителей фигурного катания, и более опытных. После совместного номера молодые чемпионкам открыли вечер.

Победительница первенства России Горбачева представила короткую версию своей программы под музыку из фильма «Круэлла». Впервые после травмы, полученной на Кубке Первого канала, выступила и Анастасия Зинина. Во время выступления она исполнила тройной тулуп и двойной аксель.

«Наше шоу будет в какой-то степени относиться к той ситуации, в которой оказался наш друг, олимпийский чемпион Роман Костомаров. В тех городах, в которые приезжаем, есть стойки, где можно оставить свои пожелания. Держитесь, вместе мы победим и выйдем из любой сложившейся ситуации», — сказал спортсмен Алексей Ягудин

В программе также приняли участие серебряный призер Олимпиады Михаил Коляда и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января. Фигуриста госпитализировали с пневмонией и незамедлительно подключили к ИВЛ. Спортсмен пережил тяжелые испытания, однако он «готов идти вперед» и бороться за свою жизнь.