Артем Дзюба забил первый гол за «Адану Демирспор» в свой день рождения

Нападающий Артем Дзюба вышел в стартовом составе «Аданы Демирспор» в рамках третьего тура Турецкой Суперлиги. В своем первом матче против «Фенербахче», который прошел в день рождения футболиста, он забил первый гол за этот клуб.

Российский форвард в дебютном матче забил гол в ворота противника на 66-й минуте. После двух туров «Адана Демирспор» набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Турции.

О переходе Дзюбы в турецкий клуб стало известно 18 августа. Форвард подписал договор на один сезон с возможностью продления на год. Также в команде играет и Ярослав Ракицкий — бывший партнер Дзюбы по «Зениту».

Ранее ходили слухи о переходе российского нападающего в различные клубы, в том числе в «Фенербахче». Однако член совета директоров турецкого клуба Селахаттин Баки опроверг информацию о предстоящем переходе футболиста.

Дзюба занял первое место в рейтинге самых упоминаемых в СМИ спортсменов, тренеров и спортивных деятелей Санкт-Петербурга с марта по май 2022 года.