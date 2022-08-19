Дзюба стал игроком турецкого клуба «Адана Демирспор»

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал игроком клуба Турецкой Суперлиги «Адана Демирспор». Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте команды.

Контракт между Дзюбой и «Адана Демирспор» заключен на один сезон. Однако у него есть опция продления еще на год. Впервые в истории своей карьеры Дзюба стал игроком европейского клуба.

«Адана Демирспор» является лидером турецкого чемпионата. На старте сезона клуб одержал две победы в двух матчах национального первенства. Также в команде играет и Ярослав Ракицкий — бывший партнер Дзюбы по «Зениту».

О том, что Дзюбой заинтересовался турецкий клуб, стало известно несколько дней назад. Как писали СМИ со ссылкой на Telegram-канал инсайдера Ивана Карпова, клуб предложил бывшему нападающему «Зенита» около 1,8 миллиона евро.

Также поступала информация, что помимо «Адана Демирспор», футболистом также заинтересовался гранд чемпионата Турции — «Истанбул Башакшехир». Позже гендиректор «Бешикташа» Сейчун Казанчи развеял слухи о том, что в сферу интересов клуба попал российский футболист.