Дзюба стал игроком турецкого клуба «Адана Демирспор»
Бывший футболист «Зенита» Артем Дзюба стал игроком турецкого «Адана Демирспор»
Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал игроком клуба Турецкой Суперлиги «Адана Демирспор». Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте команды.
Контракт между Дзюбой и «Адана Демирспор» заключен на один сезон. Однако у него есть опция продления еще на год. Впервые в истории своей карьеры Дзюба стал игроком европейского клуба.
«Адана Демирспор» является лидером турецкого чемпионата. На старте сезона клуб одержал две победы в двух матчах национального первенства. Также в команде играет и Ярослав Ракицкий — бывший партнер Дзюбы по «Зениту».
О том, что Дзюбой заинтересовался турецкий клуб, стало известно несколько дней назад. Как писали СМИ со ссылкой на Telegram-канал инсайдера Ивана Карпова, клуб предложил бывшему нападающему «Зенита» около 1,8 миллиона евро.
Также поступала информация, что помимо «Адана Демирспор», футболистом также заинтересовался гранд чемпионата Турции — «Истанбул Башакшехир». Позже гендиректор «Бешикташа» Сейчун Казанчи развеял слухи о том, что в сферу интересов клуба попал российский футболист.