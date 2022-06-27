Артем Дзюба занял первое место в рейтинге самых упоминаемых спортсменов Петербурга

Футболист Артем Дзюба занял первое место в рейтинге самых упоминаемых в СМИ спортсменов, тренеров и спортивных деятелей Санкт-Петербурга с марта по май 2022 года. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Футболиста в СМИ упоминали 19 482 раза. Второе место занял главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Про него журналитсы написали 14 206. 8135 упоминаний удостоился двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

«Дзюба играл мало, но о нем очень много писали и говорили, выясняли, останется он в „Зените“ или нет. Артем уже давно стал героем скандальной хроники, поэтому он может вообще не выходить на поле, но оставаться в центре внимания», — рассказал спортивный комментатор Владимир Столяров.