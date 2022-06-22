Член совета директоров турецкого клуба «Фенербахче» Селахаттин Баки опроверг информацию о предстоящем переходе футболиста Артема Дзюбы в клуб. Об этом сообщило издание «Чемпионат».

По данным радиостанции «Говорит Москва», СМИ писали, что спортсмен якобы обсуждает с представителями клуба окончательную версию контракта и близок к его подписанию. Сообщилось, что его зарплата составит 2,5 миллиона евро в год.

«Артем Дзюба станет игроком „Фенербахче“? Это слухи», — заявил Баки.