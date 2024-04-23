Спорт 23 апреля 2024, 05:38 Американская волейболистка Симмонс снялась в мокрой майке без бюстгальтера «Самая сексуальная в мире волейболистка» Симмонс выложила в Сети снимки из душа Freepik

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Американская спортсменка Кайла Симмонс, которую в СМИ прозвали «самой сексуальной в мире волейболисткой», порадовала фанатов очередной серией пикантных снимков в социальных сетях. Фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram*.

На фото девушка повернулась спиной к камере. Она в белой мокрой майке и красных стрингах.

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Поклонники спортсменки положительно оценили ее фотосессию. Один из комментаторов написал, что поставил ее фото на телефон в качестве обоев. Другие восхитились ее шикарной фигурой, попросив сделать больше с такого ракурса.

Ранее американская певица Кэти Перри появилась на прогулке в черной кожаной куртке и серых джинсах, причем спустила штаны так, что были видны ее оголенные ягодицы и черные трусы. Откровенное фото она выложила в соцсетях.

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