Знаменитости 16 апреля 2024, 12:21 Эмма Уотсон снялась топлес в день рождения Актриса Эмма Уотсон выложила фото топлес в 34-й день рождения Javier Rojas / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Британская актриса Эмма Уотсон, звезда фильмов о Гарри Поттере, удивила фанатов необычной фотосессией. Она опубликовала снимки топлес в день 34-летия.

На черно-белых фото, которые Уотсон показала в своем блоге, она предстала в одних брюках. Актриса также надела круглые сережки, браслеты и кольца.

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Уотсон также поделилась кадром, на котором позирует в мокрой футболке. Фотограф запечатлел ее без косметики, с распущенными волосами.

После роли в «Маленьких женщинах» в 2019 году актриса заявила о перерыве в карьере. Однако позже Уотсон сообщила, что не исключает возвращения в кино.

Звезда Голливуда Сальма Хайек тоже показала поклонникам откровенные фотографии. Она позировала в темно-голубом купальнике с глубоким декольте и зеркальных солнцезащитных очках. Снимок актриса сделала во время отдыха на лодке.