Знаменитости 17 апреля 2024, 17:39 Супермодель Ирина Шейк показала фото в одном полотенце Супермодель Ирина Шейк выложила фото из ванной в полотенце Marcus Golejewski / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Супермодель Ирина Шейк сделала фото в полотенце и показала поклонникам. Снимок появился в сторис 38-летней манекенщицы в социальной сети Instagram*.

Знаменитость позировала в ванной, прикрывшись светлым махровым полотенцем. Она надела массивные украшения — серьги и колье — и сделала гладкую прическу. Модель сделала макияж с акцентом на глаза.

Ранее британская актриса Эмма Уотсон тоже выложила фото топлес. В 34-й день рождения она поделилась снимком, на котором предстала в одних брюках.

Голливудская звезда Сальма Хайек недавно сделала на отдыхе откровенные фотографии. Она позировала в темно-голубом купальнике с глубоким декольте и зеркальных солнцезащитных очках.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.