Знаменитости 18 апреля 2024, 13:05 Кэти Перри оголила ягодицы на публике Певица Кэти Перри спустила штаны на улице и показала фанатам оголенные ягодицы CraSH / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Американская поп-певица и актриса Кэти Перри поразила публику откровенным снимком с оголенными ягодицами. Она опубликовала фото в социальных сетях.

В кадре 39-летняя звезда запечатлена во время прогулки. Она одета в черную кожаную куртку и серые джинсы. При этом Перри решила спустить штаны до уровня, позволяющего видеть черные трусы и оголенные ягодицы.

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Знаменитость оставила распущенными темные локоны и дополнила образ солнцезащитными очками с черной оправой.

Кэти Перри состоит в отношениях с актером Орландо Блумом с 2016 года. В 2019-м они объявили о помолвке. В августе 2020 года у пары родилась дочь.

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