Александр Логинов выиграл спринт. Это первая победа России на ЧМ по биатлону за 3 года
Логинов пробежал 10 километров спринтерской дистанции за 22 минуты 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.
Второе и третье место заняли французы Кентен Фийон Майе и Мартен Фуркад.
Последний раз золотые медали на чемпионатах мира по биатлону завоевывали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин, добившись победы на эстафете в Австрии в 2017 году.
После победы в спринте Александр Логинов будет первым стартовать в гонке преследования, которая пройдет вечером 16 февраля.
Победа Логинова в субботу стала особенно важно на фоне скандалов с допингом у российских биатлонистов. 15 февраля стало известно о дисквалификации и аннулировании результатов у Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова. Из-за таких итогов расследования Устюгов лишил себя и сборную золотой медали на Олимпиаде в Сочи, так что теперь Россия потеряла статус победительницы в общем медальном зачете.