Биатлонистку Светлану Слепцову дисквалифицировали за допинг. Но она уже завершила карьеру

Олимпийскую чемпионку, биатлонистку Светлану Слепцову признали виновной в употреблении допинга. Спортсменку дисквалифицируют, но она завершила карьеру еще три года назад.

Слепцову признали виновной в нарушении антидопинговых правил, это решение приняли 11 февраля. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

Спортсменку накажут двухлетней дисквалификацией, которая будет отсчитываться с даты вынесения решения. Кроме того, у Слепцовой аннулируют результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона 2014-го. Но в это время девушка не завоевала ни одной медали. На этапе Кубке мира она выступила лишь однажды, завоевав в составе эстафеты шестое место. Этот результат будет аннулирован.

Слепцову обвинили в нарушении антидопинговых правил в августе 2018 года. Вместе с ней под подозрения попали двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, Александр Печенкин и Александр Чернышов. Печенкина и Чернышова дисквалифицировали в июне 2019 года. Устюгов завершил карьеру в 2014-м, но сейчас его подозревают в нарушении антидопинговых правил на основе показаний биологического паспорта с 2010 по 2014 год.

Светлане Слепцовой 33 года. Она стала олимпийской чемпионкой в эстафете в 2010 году. Кроме того, она является чемпионкой мира 2009 года в эстафете и обладательницей бронзы мирового первенства 2008 года. Слепцова пять раз побеждала в личных гонках на этапах Кубка мира по биатлону. Она завершила карьеру в 2017 году.