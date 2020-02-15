Устюгов назвал беспределом решение лишить его золотой медали
Биатлонист Евгений Устюгов сказал, что не удивлен решению Международного союза биатлонистов исключить его на два года за нарушение антидопинговых правил. Он считает это беспределом. Об этом сообщил ТАСС.
Устюгова обвинили в употреблении запрещенного вещества оксандролона. В результате аннулировали всего результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14. Среди них — золотая медаль Олимпийских игр — 2014, лишение которой приведет к смещению российской сборной с первого места.
Спортсмен обратился в Спортивный арбитражный суд, чтобы обжаловать решение. Также Устюгов рассказал, что его не удивляет, что «в 2018 году IBU вынес решение по нему о том, что он употреблял допинг, а теперь вдруг снова».
«Беспредел есть беспредел», — резюмировал биатлонист.
Олимпийскую чемпионку, биатлонистку Светлану Слепцову также признали виновной в употреблении допинга. Спортсменку дисквалифицируют, но она завершила карьеру еще три года назад.