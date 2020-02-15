Устюгов назвал беспределом решение лишить его золотой медали

Устюгова обвинили в употреблении запрещенного вещества оксандролона. В результате аннулировали всего результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14. Среди них — золотая медаль Олимпийских игр — 2014, лишение которой приведет к смещению российской сборной с первого места.

Спортсмен обратился в Спортивный арбитражный суд, чтобы обжаловать решение. Также Устюгов рассказал, что его не удивляет, что «в 2018 году IBU вынес решение по нему о том, что он употреблял допинг, а теперь вдруг снова».

«Беспредел есть беспредел», — резюмировал биатлонист.

Олимпийскую чемпионку, биатлонистку Светлану Слепцову также признали виновной в употреблении допинга. Спортсменку дисквалифицируют, но она завершила карьеру еще три года назад.