Абдулманап Нурмагомедов провел в коме неделю после инсульта

По его словам, сейчас Нурмагомедова-старшего вывели из комы. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

«Пробыл в коме семь дней после операции на сердце, у него случился инсульт. По поводу коронавируса врачи не сообщают — говорят, двусторонняя пневмония. Сколько пробудет в больнице, пока совершенно не известно», — рассказал Рабаданов.

В беседе с «360» он отметил, что Абдулманап Нурмагомедов после выхода из комы не разговаривает. Лечением известного тренера занимаются врачи московского военного госпиталя. Они следят за его состоянием и никого к нему не допускают.

Как отметил Рамазан Рабаданов, все началось с того, что Нурмагомедов-старший простудился, пока находился на стройке спортивной базы в Дагестане. После возвращения в Махачкалу он долго отказывался от госпитализации, пока ему совсем не стало плохо. Во Второй горбольнице ему провели интенсивное лечение, но состояние ухудшилось после введения лекарства для облегчения дыхания. На санитарном самолете Абдулманапа Нурмагомедова доставили в Москву.

СМИ сообщали о том, что отец Хабиба начал лечение в российской столице 5 мая. Тогда это объяснялось проблемами с сердцем. Про кому Рабаданов сообщил три дня назад. Анализ на коронавирус Нурмагомедов сдал сразу после госпитализации в больницу Махачкалы. Но пока информации о точных результатах исследования нет.