Отец Нурмагомедова находится в коме — друг тренера
Абдулманап Нурмагомедов — отец бойца UFС Хабиба Нурмагомедова находится в коме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комментатора и друга тренера Рамазана Рабаданова. Нурмагомедов-старший сейчас в одном из военных госпиталей в Москве.
«Отец Хабиба находится в коме», — сказал Рабаданов. Он подтвердил, что отец спортсмена в столичном военном госпитале.
Информаци о госпитализации Нурмагомедова появилась 25 апреля. Его направили в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Позднее стало известно, что он сдал тест на коронавирус и находится в одной из больниц Москвы.