«Отец Хабиба находится в коме», — сказал Рабаданов. Он подтвердил, что отец спортсмена в столичном военном госпитале.

Информаци о госпитализации Нурмагомедова появилась 25 апреля. Его направили в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Позднее стало известно, что он сдал тест на коронавирус и находится в одной из больниц Москвы.