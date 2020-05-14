«Пока не разговаривал»: Абдулманап Нурмагомедов очнулся после комы

Отец бойца Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — очнулся после комы. Врачи оценивают его состояние как стабильно-тяжелое. Об этом «360» сообщил друг семьи и спортивный комментатор Рамазан Рабаданов.

«Он сегодня очнулся. Пока не разговаривал. Вчера был в коме после операции на сердце», — пояснил он.

По словам Рамаданова, Нурмагомедов-старший сейчас находится в московском военном госпитале. К нему никого не пускают. Врачи полностью контролируют ситуацию и следят за состоянием пациента.

Также он напомнил, что Абдулманап Нурмагомедов простудился после того, как две недели провел на стройке спортивной базы недалеко от Махачкалы. Когда он вернулся домой, то сначала к врачам не обращался.

«Брат ему говорил: „иди, вызывай врача“. Не вызывал. Только когда совсем трудно стало вызвали врача. Увезли во Вторую Городскую больницу где провели интенсивное лечение», — поделился Рамазан Рабаданов.

По его словам, там Нурмагомедову старшему ввели лекарство, которое помогает при нехватке кислорода, но дает осложнение на другие органы. После этого на место вызвали санитарный самолет, на котором его доставили в московский военный госпиталь.

О переводе в Москву отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова СМИ сообщили еще 5 мая. Собеседники изданий заявили, что у него были проблемы с сердцем. О том, что он впал в кому стало известно вчера. Кроме того, после госпитализации с пневмонией в больницу Махачкалы 57-летний тренер сдал анализ на коронавирус. Но о результатах теста так ничего и неизвестно.