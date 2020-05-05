Отца Нурмагомедова с пневмонией срочно перевезли в Москву

«Несколько дней назад я разговаривал с Абдулманапом. По его словам, все было хорошо, говорил, что идет на поправку. 3 мая мне позвонил его близкий родственник, сказал, что ему вдруг стало плохо и спецбортом его доставили в Москву. Я полагаю, что были проблемы с сердцем», — поделился с изданием собеседник.

В конце апреля стало известно, что известный тренер и отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу Махачкалы с подозрением на коронавирус. Он заболел в горах, когда строил парк для спортсменов. Сначала он отказывался ехать в больницу, на госпитализации настояли родственники. Мужчина сдал тест на коронавирус, но результаты не известны широкой публике.

По сообщениям «Газеты.ru», боец ММА Олег Тактаров предположил, что недомогание у Нурмагомедова-старшего возникло на нервной почве.