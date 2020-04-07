Застрявшие в Бангкоке туристы прилетели в Санкт-Петербург

Самолет из Бангкока со 187 эвакуированными туристами приземлился в Санкт-Петербурге. Всех прибывших отправят на 14-дневный карантин.

Самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Бангкока, приземлился в 17:42. Об этом свидетельствует данные онлайн-табло аэропорта Пулково.

Как сообщили в администрации Санкт-Петербурга, самолет встречали представители Роспотребнадзора и комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также правоохранители. Всем пассажирам должны были проверить температуру, пока они были еще в самолете, а при наличии малейших симптомов заболевания направить в медицинские учреждения.

Каждый пассажир, прибывший из Таиланда, заполнит анкету и получит предписание о необходимости соблюдения режима самоизоляции в течение 14 дней. Багаж прибывшим выдадут только после дезинфекции.

В администрации Петербурга также рассказали, что пассажиров отправят на самоизоляцию специальными автобусами. Жителей других регионов разместят в обсерватор в Курортном районе. Автобусы будут сопровождать экипажи ГИБДД.

Всего из Бангкока 7 апреля вывезли более 800 российских туристов, застрявших в Таиланде. Самолеты доставят россиян в Санкт-Петербург, Москву и Новосибирск.