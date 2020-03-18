Захарова назвала самые сложные страны для эвакуации россиян
«Есть точки, которые мы оцениваем как наиболее сложные. Это Черногория, Филиппины и Молдавия», — рассказала «360» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Собеседница добавила, что из некоторых стран соотечественников уже эвакуировали. Речь идет об Узбекистане (из Ташкента вывезли порядка 300 человек), странах Евросоюза и Северной Европы. В частности, началась эвакуация граждан России из Исландии.
Захарова отметила, что особо сложная ситуация сложилась в Черногории. Местные власти выдвинули беспрецедентные условия эвакуации. Черногорская сторона заявила, что даст разрешение на вывоз людей, только если Россия доставит на своих самолетах черногорцев, которые во время пандемии оказались в РФ. Недавно в посольстве России сообщили, что балканская страна все же дала зеленый свет на эвакуацию. Сейчас обговаривают сроки вылета.
Из-за эпидемии 2019-nCoV почти в каждой стране, которая закрыла свои границы, есть российские туристы. 18 марта Россия закрыла свои границы для иностранцев.