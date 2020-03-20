ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены для возвращения россиян на родину
Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения в ценовой политике «Аэрофлота». ФАС потребовала авиакомпанию сделать стоимость билетов доступной для россиян, которые не могут вернуться в Россию. Об этом сообщил ТАСС.
Еще в четверг, 19 марта, сам перевозчик опроверг сообщения о завышениях цен на билеты для людей, которые хотят быстро вернуться на родину из стран со сложной эпидемиологической обстановкой.
«Мы убедительно просим пользоваться нашим сайтом когда вы бронируете билеты, а не сайтами-агрегаторами. Потому что нам присылают скриншот о том, что якобы билет из Афин обратно в Москву стоит 500 тысяч рублей. Это неправда, билет стоит десять рублей», — заявила пресс-секретарь авиаперевозчика Юлия Спивакова. Ее процитировала газета «Известия». .