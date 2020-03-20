ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены для возвращения россиян на родину

Еще в четверг, 19 марта, сам перевозчик опроверг сообщения о завышениях цен на билеты для людей, которые хотят быстро вернуться на родину из стран со сложной эпидемиологической обстановкой.

«Мы убедительно просим пользоваться нашим сайтом когда вы бронируете билеты, а не сайтами-агрегаторами. Потому что нам присылают скриншот о том, что якобы билет из Афин обратно в Москву стоит 500 тысяч рублей. Это неправда, билет стоит десять рублей», — заявила пресс-секретарь авиаперевозчика Юлия Спивакова. Ее процитировала газета «Известия». .