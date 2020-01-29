Всех прилетевших из Китая россиян проверят на коронавирус

Российских туристов, побывавших в Китае, ждет обследование на коронавирус. Специалисты Роспотребнадзора осматривают вернувшихся на родину россиян в аэропортах с 28 января.

Пока что в РФ не зарегистрировали случаев заражения 2019-nCoV, говорится на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что коронавирус не обнаружили и у двух пациентов из Воронежа. Одному из них диагностировали грипп, другому — риновирус. Оба россиянина до этого побывали в Китае.

На пограничных пунктах пропуска прибывающих из неблагополучных регионов проверяют при помощи тепловизоров.

Всех россиян с симптомами ОРВИ, приехавших из Китая, обязательно направляют в больницу, где проводятся все необходимые обследования. В том числе делается тест и на новый коронавирус. В региональные отделения Роспотребнадзора доставили диагностические тест-системы для его выявления.

В ведомстве заметили, что на 29 января в Китае зарегистрировано почти шесть тысяч подтвержденных случаев заражения новым вирусом. Скончались 132 человека. Коронавирус распространился по территории уже 15 стран. Подтверждено 63 случая заражения в Австралии, Вьетнаме, Германии, Канаде, Южной Корее, Камбодже, Малайзии, Непале, Таиланде, на Тайване, в Сингапуре, США, Франции, Шри-Ланке и Японии.

Вспышка неизвестной ранее пневмонии, которую вызвал 2019-nCoV, произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Болеют жители почти всех регионов, в том числе в Пекине и Шанхае. Пекин передал российским ученым геном вируса. Над разработкой вакцины будут работать специалисты обеих стран.