В Кемерово в больницу попали два человека, вернувшиеся из китайского Хайнаня. У них появились признаки респираторного заболевания. Пациенты уже сдали необходимые анализы.

Медики обследуют взрослого и ребенка, рассказали «360» в пресс-службе департамента охраны здоровья населения Кузбасса.

«У двух пациентов, которые прибыли [из Китая], были респираторные симптомы. Так как сейчас усилен контроль, их отправили на анализы», — уточнили в департаменте.

В ведомстве добавили, что пока результатов исследований нет. Диагноз уточняется. По данным «Интерфакса», приехавших из Китая положили в инфекционную больницу.

Еще двух вернувшихся из Китая россиян положили в больницу в Воронеже. В Сети показали, как одного из пациентов перевозили в капсуле для инфекционных больных. Медики при этом были одеты в специальные защитные костюмы.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По последним данным, им заразились почти шесть тысяч человек, погибли 132. Заболевание распространилось и на другие страны, в том числе США, Японию, Таиланд и Южную Корею. В Миндзраве ранее предположили, что вирус из Китая может попасть в Россию в феврале из-за близости двух стран и высокого уровня миграции.