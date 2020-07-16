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    16 июля 2020, 15:38

    Вода на курортах Азовского и Черного морей прогрелась раньше времени

    Алена Макаренко

    Температура воды на Черном и Азовском морях прогрелась до +26 градусов на три-четыре недели раньше срока. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его процитировало РИА «Новости».

    «Водная поверхность прогревалась. Температура на побережье Крыма и Черноморского побережья Кавказа достигла +26, а в отдельные дни +27 градусов, а в Азовском море и +28 градусов, просто „парное молоко“ примерно на три-четыре недели раньше обычных сроков», — заявил он.

    Теплая погода принесла и негативные последствия. У побережья Крыма зацвела вода, а на курортах Краснодарского края раньше времени начали формироваться смерчи.

    В ближайшие дни вода рядом с Крымом слегка охладится. А значит, станет чище и свежее.

    Ранее экстренное предупреждение объявили в Сочи из-за ливней с грозами и градом, шквалистого ветра до 20-22 метров в секунду и опасности формирования смерчей над морем. На реках возможен подъем уровня воды. Кроме того, над морем образовался смерч. Природное явление появилось недалеко от берега.

    До этого купаться в море запрещали в Анапе. Ограничения были связаны со штормом и сильным донным течением.