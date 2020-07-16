Вода на курортах Азовского и Черного морей прогрелась раньше времени

«Водная поверхность прогревалась. Температура на побережье Крыма и Черноморского побережья Кавказа достигла +26, а в отдельные дни +27 градусов, а в Азовском море и +28 градусов, просто „парное молоко“ примерно на три-четыре недели раньше обычных сроков», — заявил он.

Теплая погода принесла и негативные последствия. У побережья Крыма зацвела вода, а на курортах Краснодарского края раньше времени начали формироваться смерчи.

В ближайшие дни вода рядом с Крымом слегка охладится. А значит, станет чище и свежее.

Ранее экстренное предупреждение объявили в Сочи из-за ливней с грозами и градом, шквалистого ветра до 20-22 метров в секунду и опасности формирования смерчей над морем. На реках возможен подъем уровня воды. Кроме того, над морем образовался смерч. Природное явление появилось недалеко от берега.

До этого купаться в море запрещали в Анапе. Ограничения были связаны со штормом и сильным донным течением.