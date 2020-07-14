Смерч образовался у берегов Сочи. Видео

В Сочи над морем образовался смерч. Природное явление появилось недалеко от берега.

Роликом поделились очевидцы в социальных сетях. На нем видно, как воронка спускается из грозовой тучи в море.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что на территории Краснодарского края действует экстренное предупреждение из-за непогоды.

«В городе Краснодаре за два часа выпало свыше 20 миллиметров осадков. В результате подтоплено 25 низменных участков автомобильных дорог, две придворовые территории. Вода в дома не заходила», — рассказал начальник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

Отмечается, что ситуация в регионе находится на особом контроле Главного управления. Для ликвидации последствий задействовали 72 сотрудников и 28 единиц техники по откачивания воды.

Днем ранее МЧС России по Краснодарскому краю предупредило жителей Сочи о штормовой погоде. Ведомство сообщало о возможных ливнях с грозами и градом, шквалистом ветре и формировании смерчей над морем.