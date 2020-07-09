Туристам в Анапе запретили купаться в море

Запрет на купание на всех пляжах связан со штормом и сильным донным течением.

«Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье! Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.

Экстренное предупреждение по непогоде и подъему уровня воды в реках действует в Краснодарском крае 8 и 9 июля. Накануне в станице Голубицкой под Темрюком на пляж появился смерч. В Геленджике и Краснодаре затопило улицы, из-за чего в краевом центре остановились все трамваи и образовались пробки. В Сочи сильный ветер поломал деревья и разорвал швартовые канаты лайнера «Князь Владимир».

Ранее россияне назвали самое безопасное направление для летних путешествий во время пандемии коронавируса. Им оказалась собственная дача.