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    12 июля 2020, 18:35

    Экстренное предупреждение объявили в Сочи из-за угрозы смерчей

    Алена Макаренко

    Экстренное предупреждение объявили в Сочи из-за ливней с грозами и градом, шквалистого ветра и опасности формирования смерчей над морем. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
    Экстренное предупреждение объявили в Сочи из-за угрозы смерчей

    Погода в городе-курорте резко изменится 13 июля и продержится такой до конца следующего дня.

    «Экстренное предупреждение! На территории Сочи ожидаются местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду», — говорится в сообщении.

    На реках возможен подъем уровня воды. Возрастает риск схода селей, предупредили спасатели. Существует опасность для жизни и на море.

    На участке Магри — Веселое могут сформироваться смерчи над морем.

    Ранее купаться в Черном море запретили отдыхающим в Анапе. Это связано со штормом и сильным донным течением. А на берегу Азовского моря в станице Голубицкой Краснодарского края пронесся смерч.

    Новое похолодание придет на следующей неделе и в столицу с Подмосковьем. Его принесет воздух из Арктики. Самый холодный день следующей недели ожидается 15 июля. Днем воздух прогреется до +16…+21 градуса.

    Оказалось, что большое число природных катаклизмов в России связано с неоднородным глобальным потеплением.