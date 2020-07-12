Экстренное предупреждение объявили в Сочи из-за угрозы смерчей
Погода в городе-курорте резко изменится 13 июля и продержится такой до конца следующего дня.
«Экстренное предупреждение! На территории Сочи ожидаются местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду», — говорится в сообщении.
На реках возможен подъем уровня воды. Возрастает риск схода селей, предупредили спасатели. Существует опасность для жизни и на море.
На участке Магри — Веселое могут сформироваться смерчи над морем.
Ранее купаться в Черном море запретили отдыхающим в Анапе. Это связано со штормом и сильным донным течением. А на берегу Азовского моря в станице Голубицкой Краснодарского края пронесся смерч.
Новое похолодание придет на следующей неделе и в столицу с Подмосковьем. Его принесет воздух из Арктики. Самый холодный день следующей недели ожидается 15 июля. Днем воздух прогреется до +16…+21 градуса.
Оказалось, что большое число природных катаклизмов в России связано с неоднородным глобальным потеплением.