Экстренное предупреждение объявили в Сочи из-за угрозы смерчей

Погода в городе-курорте резко изменится 13 июля и продержится такой до конца следующего дня.

«Экстренное предупреждение! На территории Сочи ожидаются местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду», — говорится в сообщении.

На реках возможен подъем уровня воды. Возрастает риск схода селей, предупредили спасатели. Существует опасность для жизни и на море.

На участке Магри — Веселое могут сформироваться смерчи над морем.

Ранее купаться в Черном море запретили отдыхающим в Анапе. Это связано со штормом и сильным донным течением. А на берегу Азовского моря в станице Голубицкой Краснодарского края пронесся смерч.

Новое похолодание придет на следующей неделе и в столицу с Подмосковьем. Его принесет воздух из Арктики. Самый холодный день следующей недели ожидается 15 июля. Днем воздух прогреется до +16…+21 градуса.

Оказалось, что большое число природных катаклизмов в России связано с неоднородным глобальным потеплением.