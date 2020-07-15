15 июля 2020, 12:30
Турция возобновила авиасообщение с Россией с 15 июля
Россия и Турция договорились о возобновлении авиаперелетов между двумя странами. Рейсы официально разрешены с 15 июля. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на Минтранс Турции.
По его данным, разговор между представителями двух ведомств прошел минувшей ночью. Официальных комментариев от российской стороны пока не поступало.
Ранее представитель одной из крупнейших авиакомпании в Турции Turkish Airlines сообщил, что перелеты в Россию и обратно возобновятся в 1 августа.
К началу июля российских туристов готовы принять, помимо Турции, еще в семи странах — это Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. Но пока властям этих государств не удалось договориться с нашей страной о взаимном открытии границ.
Между тем, авиаперелеты внутри России бьют все рекорды — так, объем бронирований на рейсы в Сочи и Симферополь увеличился вдвое по сравнению с июлем прошлого года.