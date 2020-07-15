Турция возобновила авиасообщение с Россией с 15 июля

По его данным, разговор между представителями двух ведомств прошел минувшей ночью. Официальных комментариев от российской стороны пока не поступало.

Ранее представитель одной из крупнейших авиакомпании в Турции Turkish Airlines сообщил, что перелеты в Россию и обратно возобновятся в 1 августа.

К началу июля российских туристов готовы принять, помимо Турции, еще в семи странах — это Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. Но пока властям этих государств не удалось договориться с нашей страной о взаимном открытии границ.

Между тем, авиаперелеты внутри России бьют все рекорды — так, объем бронирований на рейсы в Сочи и Симферополь увеличился вдвое по сравнению с июлем прошлого года.