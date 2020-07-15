Спрос на авиабилеты в Сочи и Крым побил все рекорды
Так, в июле объем бронирований перелетов до Сочи и Симферополя вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым летом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в сервисе Biletix.
Помимо этого, увеличилась и средняя продолжительность поездки — с девяти до десяти дней. Чаще всего поездки на юг России интересны людям 35–40 лет, говорится в исследовании сервиса.
Эксперты связывают высокий спрос на южные направления еще и с тем, что другие регионы России, которые могли быть потенциально интересны путешественникам, еще не приступили к отмене всех ограничений.
Курортный сезон в стране в этом году начался чуть позже из-за пандемии и ограничительных мероприятий. Санатории открылись только в июне, и то не все, а только те, кто имел медицинскую лицензию. В полную силу южные регионы открыли свои двери для туристов только в начале июля.