Некоторые страны уже открыли границы для россиян. Но туристам придется выполнить ряд разумных требований

Восемь стран уже готовы принять российских туристов, однако попасть туда еще нельзя — Россия пока не открыла границы. Да и после этого путешественникам придется соблюдать ряд требований, чтобы отдохнуть за рубежом. Эксперты уверены, что эти нововведения разумны и их соблюдение не вызовет особых трудностей.

Советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал «360», что на сегодняшний день российских туристов готовы принимать восемь стран. Это Турция, которая заявила об этом еще и июне, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.

«Совсем скоро оперштаб правительства РФ на паритетной основе будет определять списки стран, которые уже возможны к открытию», — отметил Горин.

Однако пока нет информации о том, когда Россия решит открыть свои границы, чтобы туристы могли попасть в эти страны. Об этом «360» напомнила генеральный директор туристической компании Pegas Touristik Анна Подгорная.

«Нас готова принимать Куба. Они много предприняли действий для того, чтобы обеспечить безопасность пребывания иностранных туристов. Об этом они говорили, они уверяют нас как туроператоров в том, что они предпринимают ряд мер. Но для того, чтобы была возможность посещения той же Кубы, должно быть принято двустороннее решение об открытии авиасообщения», — пояснила собеседница.

Она подчеркнула, что Россия видит готовность к приему туристов у многих государств, но пока не готова открыть свои границы, чтобы российские туристы могли их посетить.

Разумные меры

Каждая из стран готова принять российских туристов на определенных условиях. В ряде стран у путешественников потребуют справку об отсутствии коронавируса, в большинстве государств гостям замеряют температуру при пересечении границы. В некоторых странах туристам нужно скачать приложение, которое позволяет понять, где находится прибывший. Либо заполнить анкету с указанием места проживания в этой стране.

Эти требования все разумны. Более того, после снятия ограничений нужно очень внимательно относиться к страховке, чтобы она покрывала обязательно в том числе лечение от коронавируса Дмитрий Горин.

Он подчеркнул, что некоторые страны рассматривают вопрос о предоставлении медпомощи и отдельных гостиниц туристам, у которых обнаружили коронавирус во время отдыха.

При этом Горин подчеркнул, что меры безопасности превыше всего. Он напомнил, что путешественники во время полета в самолете должны быть в масках и желательно в перчатках. Глава АТОР уверен, что рано или поздно эти меры будут отменены и станут избыточными, однако прямо сейчас их нужно соблюдать.

Анна Подгорная уверена, что никаких трудностей с соблюдением этих требований не возникнет.

«Даже если особые требования будут, в период такой нестандартной ситуации из-за коронавируса они меняются ежедневно, в режиме онлайн — по ситуации в той или иной стране, в зависимости от эпидемиологической обстановки. Те требования, которые предъявляются — они абсолютно выполнимые и не являются каким-то бременем для туристов. Это все абсолютно выполнимо, и туристы относятся к этому с пониманием, они готовы к этому», — подчеркнула она.

Карантина после возвращения можно избежать

Дмитрий Горин рассказал «360», что россиянам, которые вернутся в Россию после отдыха за рубежом, можно избежать обязательного 14-дневного карантина.

Появилась возможность проходить в стране, откуда прибывает турист, тест на коронавирус и предоставлять его сотрудникам Роспотребнадзора. Тогда не нужен будет карантин. Также можно будет сделать анализ уже в России в течение трех дней после прибытия Дмитрий Горин.

Однако если у путешественника после возвращения в Россию обнаружат симптомы коронавирусной инфекции или тест подтвердит этот диагноз, ему придется отправиться на карантин и пройти все необходимое лечение.