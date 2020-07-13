Самолеты Turkish Airlines начнут летать в Россию с 1 августа

Начиная с 1 августа россияне снова смогут воспользоваться рейсами авиакомпании Turkish Airlines. Самолеты начнут летать в аэропорты сразу шести городов страны.

«Мы возобновляем рейсы. Мы рады сообщить, что с июня мы предоставим Вам более широкий выбор направлений для безопасных международных и внутренних рейсов», — сказано в сообщении на сайте Turkish Airlines.

Согласно графику полетов, первые лайнеры отправятся в Москву, Петербург, Казань, Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону. Вылеты запланированы на период с 1 по 5 августа. Раньше авиакомпания выполняла рейсы в Екатеринбург, Воронеж, Уфу и Самару. Но пока на сайте нет информации о полетах в эти российские города.

При этом официальных заявлений о возобновлении полетов между Россией и Турцией еще не было.

В конце марта российские власти закрыли международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. В июле вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что полеты могут возобновиться уже 15 июля. Росавиация уже отправила обращения в некоторые страны с предложением снова открыть рейсы.