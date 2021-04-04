Туристический проект «Волховское Троеградие» представят на ПМЭФ
Туристический проект «Волховское Троеградие» презентуют на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2021. Его разработала Ленинградская область, сообщили на сайте правительства региона.
Масштабный проект объединил в одном маршруте три населенных пункта — Волхов, Старую и Новую Ладоги.
Эти города знаменуют собой важные вехи в истории России. Старая Ладога — крупный культурный и торговый центр Древней Руси, Новую Ладогу основал император Петр I как центр судостроения, а Волхов — первый советский индустриальный центр.
Туристический проект представят не только на ПМЭФ-2021, но и накануне главного события в сфере экономики и бизнеса. «Волховское Троеградие» покажут в тревел-блоге «Мир своими глазами» на YouTube организатора международного экономического форума — Фонда Росконгресс.
Сюжет придумала команда проекта «Мир своими глазами» после поездки в Волховский район. В регионе путешественники посмотрели музеи и крепости, познакомились с работой Волховской ГЭС и местным предприятием народных художественных промыслов «Волховская роспись».
ПМЭФ пройдет в КВЦ «Экспофорум» с 2 по 5 июня 2021 года. Президент РФ Владимир Путин присоединится к мероприятию. На встрече эксперты обсудят вопросы малого и среднего бизнеса, на который сильно повлияла пандемия. В рамках ПМЭФ-2021 также пройдут крупнейшие автошоу — автопробег «Ралли мира», трофи-рейд «Ладога Трофи — 2021», ралли «Ленинград» и ралли на классических автомобилях «Петербург».