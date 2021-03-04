Путин примет участие в ПМЭФ-2021

Президент РФ Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В этом году мероприятие приведут в июне.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС. Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет с 2 по 5 июня.

Мероприятие состоится на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». В конце февраля президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин допустил, что Петербургский международный экономический форум в 2021 году состоится в очном режиме. В прошлом году это событие отменили из-за сложной эпидемической обстановки на фоне пандемии коронавируса.

Петербургский международный экономический форум — большое событие в мире экономики и бизнеса. Мероприятие проходит в Северной столице с 1997 года. С 2006 года в форуме участвует президент России Владимир Путин. Количество его участников превышает 10 тысяч человек. Они приезжают в Санкт-Петербург более чем из 120 стран.

В ПМЭФ принимают участие руководители крупнейших отечественных и зарубежных компаний, политики и главы государств.