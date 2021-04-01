Крупнейшие автошоу состоятся в рамках ПМЭФ-2021

Международный автопробег «Ралли мира», трофи-рейд «Ладога Трофи — 2021», ралли «Ленинград» и ралли на классических автомобилях «Петербург» в рамках Кубка Российской автомобильной федерации (РАФ) состоятся на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Десять советских ретроавтомобилей, которые участвуют в «Ралли мира», с 24 мая по 2 июня пройдут по маршруту Сан-Марино — Монако — Санкт-Петербург. Они финишируют на площадке ПМЭФ-2021, говорится на официальном сайте форума.

Мероприятие проводится с 2017 года. В 2019-м первый этап автопробега завершился на ПМЭФ. В тот год старт «Ралии мира» дал принц Монако Альбер II. Организатором этого заезда выступил благотворительный фонд «Будущее Родины».

В рамках спортивной программы ПМЭФ-2021 также пройдет крупнейшее в России автомобильное соревнование на бездорожье — трофи-рейд «Ладога Трофи». Свыше 100 экипажей со всей страны примут участие в состязании. За все годы проведения события маршрут гонки будет иметь наибольшую протяженность. Участники преодолеют за восемь дней более 1,2 тысячи киллометра вокруг Ладожского озера и свыше 120 километров спецучастков с настоящим труднопроходимым бездорожьем.

Маршрут в 170 километров по дорогам вечернего и ночного Санкт-Петербурга в рамках ралли на классических автомобилях РАФ пройдут на исторических и раритетных автомобилях спортсмены и любители. Кубок РАФ проводится уже шесть лет. В этом году ретро-ралли станет украшением спортивной программы ПМЭФ. Оно состоится 5 июня.

Пандемия коронавируса значительно повлияла на российских предпринимателей. Особенно тяжело пришлось владельцам малого и среднего бизнеса. Эксперты на ПМЭФ планируют обсудить меры, которые необходимо предпринять для поддержки этих отраслей.