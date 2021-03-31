Вопросы поддержки малого и среднего бизнеса обсудят на ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум начнется в июне этого года. На нем эксперты обязательно обсудят вопросы малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

Пандемия коронавируса значительно повлияла на российских предпринимателей. Особенно тяжело пришлось владельцам малого и среднего бизнеса. Эксперты на ПМЭФ планируют обсудить меры, которые необходимо предпринять для поддержки этих отраслей.

«Во время пандемии государство реализовало целый комплекс мер поддержки малых и средних предприятий, была снижена ставка льготного кредитования, реализована программа „ФОТ 2.0“ для наиболее пострадавших отраслей. Сегодня мы должны перейти от антикризисных срочных мер поддержки, к адресным и системным, цель которых — оказание постоянной поддержки сектора МСП», — подчеркнул министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

На X внеочередном Съезде Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» уже обсудили актуальные вопросы в сфере бизнеса. В стартовый день ПМЭФ-2021, в рамках Российского Форума малого и среднего бизнеса беседа продолжится.

«Мы продолжим обсуждение таких вопросов, как создание для ряда отраслей переходного налогового режима со сниженной ставкой НДС, снижение предельной ставки налогов, исчисляемых от кадастровой стоимости, запуск новых программ льготного кредитования», — заявил президент «Опоры России» Александр Калинин.

Эксперты планируют поговорить о либерализации торговли, в том числе о развитии малоформатных и нестационарных форматов. Калинин отметил, что в рамках мероприятия необходимо обсудить новые сервисные возможности для малого бизнеса, которые предоставляют современные цифровые платформы — государственные, общественные и глобальные.