Таджикистан предложил России возобновить авиасообщение

Там пояснили, что сейчас ожидают решения российских коллег.

«Мы исходим из того, что этот процесс будет происходить при строгом соблюдении санитарных норм и противоэпидемических требований», — заявили в Министерстве иностранных дел Таджикистана.

Сейчас между Москвой и Душанбе летают только чартерные рейсы для вывоза граждан Таджикистана. Самолеты авиакомпаний «Сомон Эйр» и «Таджик Эйр» выполняют по три рейса раз в два дня.

Россия объявила, что с 1 августа возобновит взаимное международное авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Самолеты будут вылетать из всех аэропортов Москвы, а также воздушных гаваней Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Принимать российские рейсы готовы Лондон, Стамбул, Анкара и Занзибар. С 10 августа возобновятся полеты на турецкие курорты: Анталью, Бодрум и Даламан. Как отметила премьер-министр России Татьяна Голикова, россиянам, которые отправятся в Великобританию, придется провести две недели на карантине. Такое требование королевство предъявляет ко всем туристам.

По средней оценке стоимость билетов в Лондон или Стамбул с возвращением в Москву обойдется россиянам в 23 тысячи рублей. За полет на Занзибар и обратно придется выложить 150 тысяч рублей. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович заявил, что дешевых цен на билеты в ближайшее время ждать не стоит. Чартеров пока нет, поэтому курсировать будут только регулярные рейсы.

Открытие авиасообщения с Танзанией пробудило серьезный интерес среди российских туристов. По данным сервиса «Яндекс.Путешествия», запрос о том, как провести отпуск в Танзании, вырос в 200 раз. В большинстве случаев пользователи искали, где именно находится страна, узнавали стоимость туров и перелета, а также искали фотографии.