Россиян призвали не ждать дешевых билетов после возобновления международного авиасообщения

Российские туристы все же смогут провести отпуск за границей. С 1 августа возобновляется авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович заявил, что ждать низких цен на авиабилеты не стоит.

Он пояснил, что сейчас речь идет только о регулярном авиасообщении.

«Я не думаю, что цены на перелет будут дешевые. Сейчас спрос будет очень высоким, поэтому вряд ли стоит ожидать распродаж. В прошлом году были чартеры, сейчас будет только регулярное сообщение. Понятно, что оно намного дороже», — заявил он.

Эксперт отметил, что пока непонятен спрос на зарубежные направления. Многие уже оплатили отдых в других местах, забронировали гостиницы. Вернуть деньги будет достаточно проблематично. Но те, кто еще не решил, куда им поехать, имеют свободу выбора.

Владимир Канторович подчеркнул, что не ожидал открытия Танзании. Она мало популярна у российских туристов, так как туда далеко лететь и достаточно дорого.

«Там пока речь идет только о Занзибаре. Пляжный отдых — это не самое интересное в Танзании. То, что на материке: животные, сафари — вот это интересно. А лететь ради пляжного отдыха в такую даль не очень оправдано, когда рядом есть та же самая Турция. Это для зимы замечательно», — отметил он.

Об открытии Россией взаимного авиасообщения с тремя странами с 1 августа объявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Речь идет о Великобритании. Самолеты будут прилетать в Лондон, но всем туристам придется отправиться на двухнедельный карантин.

С 1 августа возобновят авиасообщение с Анкарой и Стамбулом, с 10 августа можно попасть на курорты Антальи, Бодрума и Даламана.

Третьей страной станет Танзания, но самолеты будут летать только на архипелаг Занзибар.