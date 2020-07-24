Власти назвали три страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение с 1 августа

Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«С 1 августа 2020 года Российская Федерация на взаимной основе возобновляет авиационное сообщение с Великобританией. Сразу хочу сказать, что это столица Великобритании — Лондон», — сообщила Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

Она напомнила, что Великобритания не закрывала границы. Несмотря на это, всем прилетающим будет необходимо пройти двухнедельный карантин. Кроме того, россияне смогут отправиться еще и в Турцию.

«По Турции — это сразу два решения. С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул. Начиная с 10 августа — это курортные города Анталья, Бодрум и Даламан», — отметила вице-премьер.

Третьей страной, куда смогут отправиться россияне, станет Танзания. Самолеты будут летать в Занзибар.

«Оперативный штаб еженедельно мониторит ситуацию по поводу того, как развивается ситуация, и также будет работать и работает уже над расширением списка стран, в которые может быть возобновлено авиационное сообщение на взаимной основе», — заключила Голикова.

В конце марта Россия закрыла авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Рейсы выполнялись только внутри страны. Еще в список исключений вошли вывозные, грузовые и почтовые рейсы.