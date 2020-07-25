Интерес к Танзании в «Яндекс.Путешествиях» вырос более, чем в 200 раз

После новости о возобновлении Россией международного авиасообщения жители страны бросились читать о Танзании в интернете. Интерес к этой африканской стране, в которую с 1 августа будут летать самолеты, в сервисе «Яндекс.Путешествиях» вырос в 200 раз.

«Так, вчера в топ-10 самых популярных у россиян стран Танзания попала на четвертое место, а Великобритания на седьмое место. Интерес к Великобритании за день вырос примерно в семь раз, а к Танзании более чем в 200 раз», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе компании «Яндекс».

Число запросов про Танзанию в в «Яндекс.Поиске» 24 июля выросло в 65 раз по сравнению с 23 июля. Пользователи в большинстве случаев интересовались местоположением Танзании, искали фотографии страны, уточняли цены на туры, время перелета, информацию о климате и читали отзывы тех, кто уже там побывал.

24 июля стало известно, что Россия возобновит с 1 августа авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. СМИ сообщили, что в этот список может попасть и Южная Корея.