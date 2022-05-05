Стало известно, сколько россияне готовы потратить на отпуск внутри страны

Большинство россиян планируют провести летний отпуск внутри страны. Это вариант выбрали 81% опрошенных. Около трети из них признались, что готовы выложить на такой отпуск от 20 тысяч до 40 тысяч рублей на человека, 15% выделят более 80 тысяч. Исследование провела компания Rambler&Co, результатами поделилось в Telegram РИА «Новости».

Самым популярным направлением для отпускных поездок по России предсказуемо стало южное. На юг летом собираются 37% опрошенных.

Ранее опрос на сайте kp.ru показал, что около 30% россиян решили вовсе отказаться от отпуска в этом году. Еще 28% просто поедут на дачу, 21% — на курорты внутри страны. За рубеж собрались лишь 8%, большинство из которых выбрали Турцию или Египет.

Эксперты порекомендовали россиянам проявлять бдительность при покупке туров и авиабилетов: перед сезоном отпусков активизировались мошенники. Злоумышленники могут создавать фишинговые сайты с продажей туров, авиабилетов и бронированием гостиниц. Поэтому лучше выбирать проверенные сайты, не доверять чрезмерно дешевым предложениям. Совершая бронирование на новом для себя сайте, лучше избежать предоплаты и отдать деньги на месте.