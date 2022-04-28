Отказаться от отпуска в этом году решили 30% россиян

Треть россиян решили в этом году не брать отпуск. Остальные планируют отдыхать на даче или местных курортах. Меньше всего людей собрались отправиться за границу.

Опрос среди россиян провел сайт k p.ru. Согласно результатам исследования, 30% респондентов не собираются уходить в отпуск в этом году. Эти люди заявили, что им сейчас не до отдыха, поэтому они продолжат работать.

Еще 28% опрошенных планируют поехать на дачу. Они считают, что отдых на природе является самым лучшим вариантом. Возможность позагорать на российских курортах рассматривают 21% участников исследования. Отправить за границу хотят лишь 8% опрошенных. Они планируют отдохнуть в Турции или Египте.

Навестить родственников решили 10% респондентов. Еще 3% выбрали вариант «другое». Они рассказали, что думают побывать на Дальнем Востоке или на Камчатке.

Ранее эксперты призвали россиян проявлять бдительность при покупке авиабилетов и туров. Они предупредили, что накануне сезона отпусков активизировались мошенники. Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, стоит доверять только проверенным сайтам.