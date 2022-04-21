Россиян призвали проявлять бдительность при покупке авиабилетов и туров

Новая волна мошеннической активности подстерегает россиян накануне сезона отпусков. Злоумышленники постараются нажиться на тех, кто планирует отдохнуть в России и за границей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные экспертов.

Как рассказали изданию специалисты, злоумышленники могут создавать фишинговые сайты с продажей туров, авиабилетов и бронированием гостиниц. В этой связи гражданам необходимо быть внимательными и решать предотпускные задачи только на проверенных сайтах, не доверяя предложениям приобрести что-либо чрезмерно дешево. Кроме того, при бронировании на сайте впервые, эксперты рекомендуют не вносить предоплату, а расплатиться за услугу на месте.

«Не переходите по ссылкам с рекламными предложениями, которые вам присылают по почте или SMS, постарайтесь найти это сами. И проверяйте отзывы на сайты». — рекомендовал руководитель отдела исследования цифровых рисков (DRP) Group-IB Яков Кравцов.

По словам директора департамента информационной безопасности компании Oberon Евгения Суханова, самый простой способ отличить настоящий ресурс от фейкового — проверить цифровую подпись сайта и сертификат, который во всех браузерах отображается рядом с адресной строкой.

Помимо мошеннических сайтов, одной из популярных схем обмана уже много лет остается схема с арендой частного жилья в курортных городах. В этом случае мошенники арендуют дом, после чего выкладывают объявление уже от осбственного лица, указав низкую стоимость аренды. После оплаты злоумышленники, как правило, исчезают вместе с деньгами. Юристы советуют просить у частных собственников копию документов о праве собственности, а лучше бронировать услуги в гостиницах, также предварительно подробно и внимательно изучив договор.