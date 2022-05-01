Летом 2022 года мест отдыха для российских туристов стало меньше: многие европейские страны закрыли свое небо для отечественных самолетов, а где-то до сих пор еще действуют антиковидные ограничения. «360» рассказывает, где можно отдохнуть без лишних проблем — за рубежом и в России.

Таиланд

Одним из любимых мест для отечественных туристов является Таиланд. Гостеприимное островное государство с 1 мая отменило обязательное ПЦР-тестирование для привитых туристов, среди одобренных отечественных вакцин — «Спутник V». При этом упростили карантин для непривитых — не нужно находиться на пятидневном карантине, достаточно просто в течение 72 часов после прилета сдать отрицательный ПЦР-тест и загрузить его данные в специальную систему, сообщил RT.

Источник фото: «Википедия»

Однако туристам все же необходимо получить разрешение на въезд и загрузить в сервис Thailand Pass данные медстраховки и сертификата о вакцинации.

К сожалению, прямых рейсов до Пхукета в настоящее время нет, самым выгодным выглядит вариант с пересадкой в Дубае, который займет порядка 20 часов в пути. Во избежание недоразумений по оплате картами российских банков лучше везти с собой наличные средства и поменять по прилете на местные баты.

Греция

Можно отдохнуть в Греции, тем более власти этой средиземноморской страны с 1 мая по 31 августа отменили антиковидные ограничения для путешественников. Однако маску носить все равно придется.

Однако из-за санкций Евросоюза прямого авиасообщения с Грецией у России сейчас нет. Но вполне можно долететь с пересадками в Стамбуле, Белграде, Абу-Даби и других городах.

Поскольку Греция выходит в Шенгенскую зону, необходимо иметь действующий заграничный паспорт и подать запрос на греческую визу, которую оформляют в течение рабочей недели. Не забудьте взять с собой наличные евро — в ЕС российские банковские карты не работают.

Источник фото: «Википедия»

Классика: Турция, Египет, Мальдивы

А как же без Турции — пожалуй, самого традиционного места массового отдыха россиян? С 6 мая «Аэрофлот» возобновит регулярное авиасообщение с Анталией и Стамбулом. Турки не вводили санкционных ограничений против России после начала спецоперации и радушно настроены к гостям.

Для поездки в Турцию россиянам, как известно, виза не нужна, достаточно иметь паспорт сроком действия не менее 120 дней до даты вылета.

Пограничники спросят у путешественников отрицательный ПЦР-тест, сертификат о полном курсе вакцинации «Спутником V» или справку о перенесенном за последние полгода коронавирусе. Срок отрицательного теста действителен 72 часа, а что до справки о болезни, то необходимо, чтобы прошло минимум 28 дней с получения положительного результата тестирования.

Источник фото: «Википедия»

С финансами все просто — можно использовать банковскую карту с платежной системной «Мир», а лучше всего — на опыте проверено — разменивать наличность, которая никогда еще не подводила.

Египет также доступен для россиян, есть прямые рейсы, например, от туроператора «Пегас Туристик», но цены на путевки ощутимо выросли. Если вы все-таки решите ехать, то приготовьтесь после прилета предъявить действительный сертификат о вакцинации либо свежий результат ПЦР-теста (72 часа) или экспресс-теста (24 часа). Дети до 12 лет могут въезжать в страну без справок.

По оплате, как и почти везде за рубежом: только наличность и еще раз наличность. Карты «Мир» в Египте не работают.

С 13 мая россияне смогут на регулярном рейсе «Аэрофлота» посетить рай на Земле — Мальдивы. Вакцинированным путешественникам на ПЦР-тест сдавать не нужно, а непривитым — предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 96 часов до вылета из аэропорта отправления. Исключение из этого правила — дети до одного года.

Источник фото: «Википедия»

В ходу у местных жителей только наличность и только доллары. Обязательно выменяйте американскую валюту, причем не старше 2009 года выпуска, такое правило действует уже очень давно.

Прямого рейса на Мальдивы вы не найдете, а с пересадками проведете в небе около 17 часов.

Подмосковье

Источник фото: «Википедия»

Если зарубежье вас не привлекает, то стоит обратить внимание на внутренние направления. Можно даже не ехать в Сочи, Геленджик или Крым. А утолить туристический голод можно и без моря — например, приехать в Подмосковье, которое оказалось в топ-5 популярных направлений по программе туристического кешбэка.

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