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    25 февраля 2022, 08:58

    Ростуризм назвал число туристов в регионах, где закрыли аэропорты

    Ростуризм: около 150 тысяч туристов находятся в регионах, где закрыли аэропорты

    Дарья Смирнова

    В регионах, где приостановили работу аэропортов, находятся 150 тысяч российских туристов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Ростуризм.

    Ростуризм назвал число туристов в регионах, где закрыли аэропорты

    «В регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находятся около 150 тысяч туристов, включая 25 тысяч организованных туристов», — сказали в ведомстве.

    Там отметили, что большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае. Сейчас Ростуризм совместно с Минтрансом формирует перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа.

    До этого из-за временного закрытия аэропортов на юге страны Ростуризм запустил горячую линию. Также ведомство рекомендовало путешественникам воздержаться от поездок в шесть южных регионов России до 2 марта.

    Из-за ситуации вокруг Украины аэропорты не работают в Ростове-на-Дону, Анапе и Краснодаре. Временно закрыли воздушные гавани в Геленджике, Ставрополе и Элисте, а также Белгороде, Курске, Орле, Ростове, Воронеже и Симферополе.

    В Минтрансе отмечали, что готовы вывезти с юга России всех желающих по железной дороге и автобусами. Для компаний, которые организуют специальные рейсы и маршруты, запросят дополнительные субсидии у правительства.