Ростуризм назвал число туристов в регионах, где закрыли аэропорты

В регионах, где приостановили работу аэропортов, находятся 150 тысяч российских туристов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Ростуризм.

«В регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находятся около 150 тысяч туристов, включая 25 тысяч организованных туристов», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае. Сейчас Ростуризм совместно с Минтрансом формирует перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа.

До этого из-за временного закрытия аэропортов на юге страны Ростуризм запустил горячую линию. Также ведомство рекомендовало путешественникам воздержаться от поездок в шесть южных регионов России до 2 марта.

Из-за ситуации вокруг Украины аэропорты не работают в Ростове-на-Дону, Анапе и Краснодаре. Временно закрыли воздушные гавани в Геленджике, Ставрополе и Элисте, а также Белгороде, Курске, Орле, Ростове, Воронеже и Симферополе.

В Минтрансе отмечали, что готовы вывезти с юга России всех желающих по железной дороге и автобусами. Для компаний, которые организуют специальные рейсы и маршруты, запросят дополнительные субсидии у правительства.