Ростуризм и Минтранс скоординируют действия по вывозу туристов из-за приостановки работы аэропортов

Вывоз туристов с мест отдыха обеспечат Ростуризм и Минтранс. Действия им поручил скоординировать вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на фоне временной приостановки работы аэропортов в нескольких российских регионах.

Ведомствам предписали разработать для туристов методические рекомендации, сообщил ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера. Россиян будут регулярно информировать о том, как действовать в сложившейся ситуации.

Утром 24 февраля Росавиация заявила о временном ограничении по полетам на юге РФ. Меры ввели до 03:45 2 марта.

Аэропорты, писали СМИ, не работают в Ростове-на-Дону, Анапе и Краснодаре. Временно закрыли воздушные гавани в Геленджике, Ставрополе и Элисте, а также Белгороде, Курске, Орле, Ростове, Воронеже и Симферополе.

В Минтрансе отмечали, что готовы вывезти с юга России всех желающих по железной дороге и автобусами. Для компаний, которые организуют специальные рейсы и маршруты, запросят дополнительные субсидии у правительства.