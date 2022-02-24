Ростуризм запустил горячую линию из-за временного закрытия аэропортов на юге России

В России запустили горячую линию из-за временного прекращения работы аэропортов в южных регионах страны. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Ростуризма.

«Телефон горячей линии для российских туристов в связи с временным закрытием аэропортов на юге России — 8 800 200-34-11», — рассказали в ведомстве.

Ростуризм также рекомендовал путешественникам воздержаться от поездок в шесть южных регионов России до 2 марта.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе — российские военные начали наносить точечные удары по военным объектам Украины.

В связи с этим были отменены все рейсы в южном направлении, ограничения будут действовать до 2 марта. Закрыты аэропорты в Белгороде, Курске, Воронеже, Орле, Брянске, Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Ставрополе, Элисте. Также приостановлены некоторые рейсы на Астрахань.

Член комитета Госдумы по туризму, представитель партии «Единой России» Алексей Черняк заявил, что жителям России, которые планировали лететь на юг страны и из-за закрытия ряда аэропортов сделать этого не могут, нужно подождать несколько дней.