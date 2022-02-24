Минтранс предложил бесплатно вывезти с юга России всех желающих

Минтранс решил организовать оперативный вывоз всех желающих с юга России. Транспортных ресурсов для этого хватит, сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.

Людей будут вывозить по железной дороге и автобусами. В работе задействуются «все необходимые службы, в том числе волонтеры».

Штаб запросит у правительства дополнительные субсидии для компаний, которые будут организовывать специальные рейсы и маршруты для оперативного вывоза людей.

Ростовское воздушное пространство закрыто для гражданских самолетов с 24 февраля до 2 марта в связи с российской спецоперацией на Украине. Кроме того, на юге России прекратили работу 12 аэропортов. Большинство авиакомпаний сообщили, что вернут пассажирам деньги либо готовы оформить бронь на другое число.

Россия ведет точечные удары по военным объектам Украины. Глава государства Владимир Путин подчеркнул, что в планы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны сообщило, что авиация Вооруженных сил Украины, а также военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы выводятся из строя высокоточными средствами поражения. Гражданскому населению страны ничего не угрожает.